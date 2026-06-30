Tusentals protesterade mot migranter i Sydafrika

Tusentals personer deltog i den största invandringskritiska demonstrationen i Sydafrika sedan 2008 under tisdagen, rapporterar AP.

Tidigare liknande demonstrationer har lett till våldsamheter. Därför satte polisen in hundratals poliser i flera städer, däribland Johannesburg.

Demonstrationerna hölls efter vad vissa grupper kallat för ”tidsfristdagen”, den 30 juni, då alla migranter som vistas olagligt i landet uppmanades att lämna Sydafrika.

– I dag är den sista dagen. Efter i dag kommer vi att ta itu med vår president och vårt land. Vi vill inte att utomstående ska komma hit och lägga sig i, säger demonstranten Nkele Thebe vid inledningen av demonstrationen i Johannesburg.

Regeringen har avfärdat initiativet och betonat att det endast är myndigheterna som har befogenhet att verkställa landets migrationslagar.

Migranter har den senaste tiden anklagats för att ligga bakom bland annat den ökande brottsligheten i landet och den höga arbetslösheten bland sydafrikaner.