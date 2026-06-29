Oro inför främlingsfientlig ”deadline” i Sydafrika

Efter att anti-migrationsaktivister har utropat tisdagen den 30 juni till en ”deadline” för papperslösa personer att lämna Sydafrika är läget i landet spänt, rapporterar ABC News. Tv-kanalen uppger att myndigheterna är beredda på oroligheter, samtidigt som tusentals immigranter har samlats i tillfälliga härbärgen av rädsla för att attackeras.

Protesterna mot immigranter har pågått runt om i Sydafrika sedan i mars i år. Vid flera tillfällen har de lett till att personer från bland annat Moçambique och Malawi har attackerats och dödats, enligt The Guardian.

Demonstranterna – som menar att immigranterna orsakar kriminalitet och arbetslöshet – har hotat med en ”nationell nedstängning” om de papperslösa inte lämnar landet innan ”deadlinen”. De vill också att regeringen, som enligt CNN har avfärdat tidsfristen, ska ta tag i frågan.