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Bild från en anti-migrationsdemonstration i den sydafrikanska staden Johannesburg i april 2026. (Themba Hadebe/AP/TT)
Politiska läget i Sydafrika

Oro inför främlingsfientlig ”deadline” i Sydafrika

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Efter att anti-migrationsaktivister har utropat tisdagen den 30 juni till en ”deadline” för papperslösa personer att lämna Sydafrika är läget i landet spänt, rapporterar ABC News. Tv-kanalen uppger att myndigheterna är beredda på oroligheter, samtidigt som tusentals immigranter har samlats i tillfälliga härbärgen av rädsla för att attackeras.

Protesterna mot immigranter har pågått runt om i Sydafrika sedan i mars i år. Vid flera tillfällen har de lett till att personer från bland annat Moçambique och Malawi har attackerats och dödats, enligt The Guardian.

Demonstranterna – som menar att immigranterna orsakar kriminalitet och arbetslöshet – har hotat med en ”nationell nedstängning” om de papperslösa inte lämnar landet innan ”deadlinen”. De vill också att regeringen, som enligt CNN har avfärdat tidsfristen, ska ta tag i frågan.

Regeringen har avfärdat ”deadlinen”...
CNN
...men presidenten medger att gränskontrollerna har varit bristfälliga
abcnews.com
Uppgifter: Demonstranter satte eld på bostäder (2 juni)
www.theguardian.com
Nigeriansk polis har varnat för hämndattacker mot sydafrikaner (1 juni)
BBC
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