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Demonstranter i Johannesburg. (Themba Hadebe /AP/TT / AP)
Politiska läget i Sydafrika

Över 900 gripna efter protesterna i Sydafrika

Av Adam Lindh
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Över 900 personer greps i de landsomfattande migrationsprotesterna i Sydafrika under tisdagen, rapporterar Reuters. Polisen uppger att 108 av de 120 demonstrationerna förlöpte utan incidenter. I Johannesburg, där några av de största protesterna ägde rum, sköts en person till döds.

Demonstrationerna hölls på vad flera invandringskritiska grupper kallat ”tidsfristdagen”, då alla papperslösa migranter enligt grupperna skulle ha lämnat Sydafrika.

Den självutnämnda tidsfristen saknade dock stöd från politiken och hade sedan tidigare avfärdats av regeringen.

Även militär sattes in i Johannesburg under demonstrationerna
Reuters  · Ofta betalvägg
Tusentals migranter flydde innan protesterna
NBC News
President Ramaphosa har haft samtal med företrädare för de invandringskritiska grupperna
CNN
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Politiska läget i SydafrikaMigrationSydafrikaAfrika