Över 900 gripna efter protesterna i Sydafrika

Över 900 personer greps i de landsomfattande migrationsprotesterna i Sydafrika under tisdagen, rapporterar Reuters. Polisen uppger att 108 av de 120 demonstrationerna förlöpte utan incidenter. I Johannesburg, där några av de största protesterna ägde rum, sköts en person till döds.

Demonstrationerna hölls på vad flera invandringskritiska grupper kallat ”tidsfristdagen”, då alla papperslösa migranter enligt grupperna skulle ha lämnat Sydafrika.

Den självutnämnda tidsfristen saknade dock stöd från politiken och hade sedan tidigare avfärdats av regeringen.