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Mindre jordskalv utanför Bergen
Ett mindre jordskalv har skakat området runt Bergen i norra Norge, skriver flera norska medier.
– Vi hörde ett konstigt ljud och kände kraftiga skakningar, säger Alf Johnsen i Sotra utanför Bergen till Bergens Tidende.
Skalvet vid strax efter klockan 18 hade en magnitud på 3,2, uppger det norska seismiska nationella nätverket för tidningen.
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