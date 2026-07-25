Minst elva skadade i israeliska hämndattacker

Palestinier i byn Sarra nära Nablus arbetar med att släcka en eld som startats av israeliska bosättare.

Minst elva palestinier har skadats i vad som beskrivs som hämndattacker från israeliska bosättare under fredagen och natten mot lördag, skriver Haaretz.

Två israeliska bosättare dödades på fredagen efter att ha attackerat en palestinsk by utanför Nablus på Västbanken. Exakt vad som inträffade under incidenten är oklart – videoklipp tycks visa en palestinsk man avväpna en israelisk bosättare innan skottlossningen börjar – men hämndattacker är vanliga efter att israeler skadas eller dödas på Västbanken.

Den israeliska underrättelsetjänstchefen David Zini manar till lugn.

– Jag ber allmänheten att inte ta saker i egna händer utan att lita på IDF och säkerhetstjänsten Shin Bet, säger han.