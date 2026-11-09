Minst 16 döda i explosion i turkiskt stålverk
Minst 16 personer har dödats och 13 skadats i en explosion i ett stålverk i turkiska Izmir. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Vidare saknas åtta personer som tros vara instängda i den skadade byggnaden, uppger stadens guvernör enligt TT.
Explosionen tros ha orsakats av att en lyftkran rasat ner över en smältugn.
– Det var som om en bomb hade exploderat, säger Turan Ilbay, lastbilsförare på stålverket, till AFP.
Enligt uppgifter till nyhetsbyrån har flera dödsolyckor skett på företaget under den senaste tiden.
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