Minst 16 personer har dödats och 13 skadats i en explosion i ett stålverk i turkiska Izmir. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Vidare saknas åtta personer som tros vara instängda i den skadade byggnaden, uppger stadens guvernör enligt TT.

Explosionen tros ha orsakats av att en lyftkran rasat ner över en smältugn.

– Det var som om en bomb hade exploderat, säger Turan Ilbay, lastbilsförare på stålverket, till AFP.

Enligt uppgifter till nyhetsbyrån har flera dödsolyckor skett på företaget under den senaste tiden.