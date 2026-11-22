Hänglås på ett skåp i en skola. Arkivbild.

Minst 21 elever på svenska skolor har våldtagits av en annan elev på skoltid under åren 2020 till 2025. Det rapporterar P3 Nyheter.

Mörkertalet tros dessutom vara stort.

– Precis som vi ser med andra brottstyper är det få som anger att de har polisanmält den senaste händelsen, säger Rawa Medhane, utredare på brottsförebyggande rådet.

P3 har tidigare visat att dömda förövare ofta har fått gå kvar i samma skola som sitt offer.