14 procent av skolelever har svag teoretisk begåvning (STB). Trots att forskare och lärare i åratal larmat om att de inte får tillräckligt stöd har Skolverket svarat med tystnad eller avfärdanden, skriver psykologen Love Grahn på SvD Debatt.

Det finns en vanlig uppfattning om att klarspråk om STB leder till sortering av barn, fortsätter han. Skolverket strök 2015 en ledande forskares formulering i sitt stödmaterial om att alla barn inte är begåvade, med påståendet att den skulle göra ”mer skada än nytta”.

”Men att benämna en svårighet är inte att gradera människor. Ett barns teoretiska begåvning och dess människovärde är helt skilda saker”, skriver Grahn.

Skolverket måste benämna STB-gruppen i sitt material, ge lärare och elevhälsa vägledning om stöd, ta fram kunskap om gruppen och redovisa varför larmen inte lett till åtgärder, fortsätter han.