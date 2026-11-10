Trenden att allt fler diagnosticeras med adhd fortsätter. Detta gör att Sverige sticker ut internationellt, skriver Svenska Dagbladet. Enligt en färsk rapport från Socialstyrelsen har 13,5 procent av svenska pojkar mellan 10 och 17 år i dag adhd, samma siffra för flickor ligger på 9,5 procent.

Siffrorna är så höga att sjukvårdsdirektör Lars Almroth vid Socialstyrelsen bara ser två alternativ: Att Sverige är ett föregångsland eller att det ”skjuts över målet”. Bland anledningarna som lyfts fram är att skola och samhälle blivit så krävande att personer med adhd fått svårt att hänga med.

– Det handlar inte om att barnen förändrats, utan kraven i livet, säger Almroth.

Statistiskt har andelen diagnoser bland barn fyrfaldigats i Sverige sedan 2010, och skiftet spåras tillbaka till 2006.