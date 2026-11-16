Det behövs fler platser inom stem-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, men hur ska de fördelas? Den frågan ställer ekonomiprofessorn Charlie Karlsson i DN Debatt.

Karlsson menar att det är en förenkling att alla ämnen bidrar lika mycket till ekonomisk utveckling. I stället borde utbildningsplatser fördelas utifrån nuvarande sysselsättningsstruktur och bedömd framtida efterfrågan. Exempelvis är det relativt få jobb som efterfrågar matematiker, skriver Karlsson.

Han tycker därför att ungefär 40 procent av platserna bör gå till teknik, 30 till ingenjörsvetenskap, 20 till naturvetenskap – och 10 till matematik.

”Sverige behöver fler stem-utbildade – men framför allt rätt stem-utbildade.”