Lusten att lära har minskat i den svenska skolan och kommande regering behöver vidta åtgärder för att vända trenden, skriver fyra debattörer i ett inlägg på DN Debatt.

Aktuell forskning visar att viljan att förstå är en helt avgörande drivkraft och att den måste stimuleras. Därför bör stödet till lärare och utsatta skolor utökas, menar de.

”Barn är nyfikna och vill lära. En bildande utbildning möter dem i deras lust och vilja att upptäcka världen och livet”, skriver debattörerna.