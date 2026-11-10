Flera unga som blivit våldtagna av en annan elev tvingas gå kvar på samma skola som förövaren. Det rapporterar P3 Nyheter.

– Det är han som har begått ett brott, och ändå är det jag som får fortsätta lida, säger Saga, vars våldtäktsman fick gå kvar i samma skola som henne i ett år efter att han dömts.

P3 Nyheter har gått igenom 64 våldtäktsfall där både offer och förövare varit elever på samma skola. I 26 fall fick båda gå kvar under utredningen, och i åtta fall även efter den att ena eleven dömts.