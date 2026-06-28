Minst 50 gripna under prideparaden i Istanbul
Minst 50 personer, däribland en journalist, har gripits under en prideparad i turkiska Istanbul, rapporterar AFP.
Paraden genomfördes trots att den förbjudits av lokala myndigheter, enligt arrangörerna.
– Dagen är inte över än. Faktum är att vi bara har börjat. Vi ger inte upp, säger demonstranter enligt nyhetsbyrån.
Samkönade relationer är lagliga i Turkiet men hbtq-personer är en vanlig måltavla för president Recep Tayyip Erdogan, som menar att de bidrar till landets låga barnafödande.
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