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Personer grips under en prideparad i Turkiets huvudstad Istanbul. (Dilara Acikgoz /AP/TT / AP)
Pride i Turkiet

Minst 50 gripna under prideparaden i Istanbul

Av Hedda Hallsenius
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Minst 50 personer, däribland en journalist, har gripits under en prideparad i turkiska Istanbul, rapporterar AFP.

Paraden genomfördes trots att den förbjudits av lokala myndigheter, enligt arrangörerna.

– Dagen är inte över än. Faktum är att vi bara har börjat. Vi ger inte upp, säger demonstranter enligt nyhetsbyrån.

Samkönade relationer är lagliga i Turkiet men hbtq-personer är en vanlig måltavla för president Recep Tayyip Erdogan, som menar att de bidrar till landets låga barnafödande.

Turkiets journalistfack: Journalister hindrades från att rapportera om prideparaden
AFP  · Ofta betalvägg
Istanbul Pride har förbjudits varje år sedan 2015
www.france24.com
En gaybar i Istanbul stängdes nyligen ner av polisen efter att islamistiska grupper protesterat mot ägaren (27 juni)
AFP  · Ofta betalvägg
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Pride i TurkietTurkietEuropaRecep Tayyip ErdoganJämställdhet