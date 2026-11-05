Minst åtta döda i skjutning i Turkiet – polisjakt pågår
Minst åtta personer har dödats i en skjutning i västra Turkiet, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Ytterligare en person ska vara allvarligt skadad.
En omfattande polisjakt pågår efter gärningsmannen, som ska ha flytt till fots efter att hans fordon fastnat i leran.
Personerna hittades döda eller skadade i tre olika byar men misstänks ha dödats av samma man.
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