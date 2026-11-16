Minst elva personer döda i kraftig brand i Phuket
Elva personer har hittats döda och 16 personer är skadade efter en kraftig brand i en byggnad på semesterön Phuket i Thailand, rapporterar flera medier. I byggnaden fanns både en restaurang och bostäder.
”Det tog brandmännen två timmar att få branden under kontroll”, uppger polisen i ett uttalande enligt AFP.
Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden. Thailands hantering av säkerhet och risker på bland annat barer och nattklubbar brukar kritiseras, skriver nyhetsbyrån.
Phuket
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