Nvidia-vd:n Jensen Huang har erkänt att han haft en otrohetsaffär med en kvinna, och bolaget utreder uppgifter om att hon skulle vara spion för Kina. Alice Huang, som hon av ett sammanträffande heter, är en tidigare tv-journalist som senare blev en av de största importörerna av Nvidia-chip till Sydostasien genom bolaget Megaspeed.

Enligt inofficiella rapporter misstänks hon ha rekryterats av Beijing för att samla information om chipbolaget Nvidia via Jensen Huang, skriver Bloomberg. Chippen är hett eftertraktade i Kina men har belagts med exportförbud av USA, vilket gjort att de smugglas bland annat via Sydostasien, enligt nyhetsbyrån.

Alice Huangs bolag Megaspeed har byggt datacenter runt om i Sydostasien och sedan hyrt ut kapacitet till kinesiska firmor. Washington har utrett bolaget för att även ha smugglat chip till Kina.

Kina har dementerat att Alice Huang skulle vara en spion.