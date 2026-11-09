Jensen Huang, vd för Nvidia, under ett besök i Stockholm.

Jensen Huangs misstänkta spionskandal hotar inte bara Nvidia utan kan skaka hela AI-boomen, skriver Bloombergs Shuli Ren i en analys.

Chipjättens vd har en så central roll i både bolagets strategi och finansieringen av AI-utbyggnaden att hans försvagade ställning riskerar att bromsa investeringar i datacenter. Det kan också bidra till att sänka börsen som ridit på AI-vågen.

”När hans stjärnglans nu har falnat ser AI-haussen allt skakigare ut. En björnmarknad hotar”, skriver Ren.

Misstankarna om kinesisk påverkan väcker frågor om Huangs tidigare försök att få USA att lätta på exportrestriktionerna mot Kina, skriver SvD:s Björn Jeffery. ”Att frågor som dessa ställs är en förtroendekris för Huang och Nvidia som kommer att ta lång tid att reparera.”

Huang tvingas knappast bort, men Nvidias interna utredning kan avgöra om hans inflytande minskar, skriver Jeffery.