Jensen Huang möttes av jublande medarbetare när han återvände som vd för Nvidia. Hyllningar hördes också från Donald Trump och de Silicon Valley-höjdare som mobiliserat för en comeback.

Men alla är inte lika glada, rapporterar Wired. Nuvarande och tidigare anställda vittnar om en företagskultur där kränkande beteenden tolereras och medarbetare drar sig för att ifrågasätta ledningen. Att Huang återvänt ses som ett tecken på att den kulturen kan leva vidare.

Techeliten tycks inte heller vara odelat positiv, enligt The Guardian. Elon Musk och Sam Altman har välkomnat Huangs återkomst men fler av branschens tyngsta namn är tysta, däribland cheferna för Google, Meta och Apple.

När Amazons Jeff Bezos fick frågan om vad han tyckte svarade han att han ”inte är tillräckligt insatt i detaljerna för att svara”. Även Microsofts Satya Nadella har svarat på liknande sätt.