Jensen Huang väntas frågas ut i kongressen nästa vecka efter turerna kring hans avgång och återkomst.

USA:s justitieminister Todd Blanche gav beskedet som banade väg för Jensen Huangs återkomst som Nvidias vd – utan att justitiedepartementet hade utrett Huang formellt, enligt källor till Reuters.

I stället ska myndigheterna ha utgått från utredningar av Nvidia-kunderna Megaspeed och Super Micro Computer om hur avancerade chip hade nått Kina. Där hittades inga bevis för att Huang medvetet hade fört över känslig teknik eller agerat för Kinas räkning.

Blanche gav sin bedömning till president Donald Trump och vicepresident JD Vance under helgen. De förde den vidare till Nvidias styrelse, som återinsatte Huang som vd på måndagen.

– Jag har ingen anledning att stå här och säga att Nvidia är något annat än ett ansvarsfullt företag, säger Blanche på en presskonferens.