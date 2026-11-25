Donald Trumps glädjeyra över chipmogulen Jensen Huangs återkomst till Nvidia står i skarp kontrast till reaktionerna bland stora delar av Republikanerna, rapporterar amerikanska medier. Frågan har isolerat presidenten i Washington, och till och med hans mest hängivna allierade i kongressen har lovat att fortsätta sina undersökningar av Huang.

Många inom partiet har stöttat presidenten i vått och torrt, men risken för kinesiskt spioneri går inte att se mellan fingrarna med, säger den republikanske senatorn Kevin Cramer till CNBC.

– Vi kanske till och med måste sätta en barnvakt på Jensen Huang, för sjutton... bara för att säkerställa att han inte gör något som utsätter USA för fara, säger Cramer.

Jensen Huang tvingades bort från Nvidia tidigare i november efter att det uppdagats att han haft en affär med en misstänkt kinesisk spion. Han återinsattes tidigare i veckan efter påtryckningar från Trump.