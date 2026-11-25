USA:s president Donald Trump säger sig redan ha övervägt att benåda Nvidias vd Jensen Huang om det skulle behövas.

– Det är alltid en möjlighet, säger han till New York Post.

Huang ska nästa vecka frågas ut i kongressen om sin relation till Alice Huang, som har pekats ut som misstänkt kinesisk spion. Uppgifter som framkommer kan ingå i en eventuell brottsutredning.

Trump tror dock inte att någon benådning kommer att bli nödvändig.

– Jag vill bara att han berättar sanningen.

Huang återinsattes i måndags som vd för Nvidia efter påtryckningar från Trump.