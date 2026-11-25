Att USA:s president Donald Trump blandade sig i Nvidias vd-val väcker frågor, rapporterar TT. När Jensen Huang fick komma tillbaka som vd sa presidenten att det var hans förtjänst.

Det är en oroväckande och farlig utveckling, säger Louise Brown, korruptionsexpert på konsultbyrån Advisense, till TT.

– Solklart tecken på korruption på absolut högsta nivå.