Jensen Huangs comeback • Omni förklarar
”Trump har gått för långt” – Nvidia-affären blottar spricka i det egna partiet
Donald Trumps agerande bakom kulisserna i Nvidia-affären har väckt ovanligt hård kritik inom det egna partiet. Nu gör republikaner och demokrater gemensam sak i kraven på en utredning.
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