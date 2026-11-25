Alice Huang var chef på Megaspeed, en Nvidia-partner som misstänks ha smugglat AI-chip till Kina.

Amerikanska underrättelsetjänster har informerat tjänstemän i kongressen om att det saknas bevis för att Kina låg bakom Nvidiachefen Jensen Huangs kärleksaffär med den kinesiska techchefen Alice Huang, uppger källor för Wall Street Journal.

Kinesisk underrättelsetjänst ska ha kontaktat Alice Huang för att få information under relationen, men amerikanska myndigheter har inga uppgifter som tyder på att hon lämnat ut information av betydelse.

Genomgången hölls dagen efter att Huang återvände som vd för Nvidia efter påtryckningar från Donald Trump, som försäkrat bolaget om att Huang inte utgör något hot mot USA:s nationella säkerhet.

Amerikanska myndigheter och Nvidias styrelse utreder fortfarande relationen och dess eventuella koppling till misstänkt smuggling av chip till Kina.