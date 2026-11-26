Nvidia slutar leverera chip till fyra länder i Sydostasien, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.

Tillverkningspartners som Dell och Super Micro Computer, som paketerar Nvidiachip till servrar, har sagt till köpare i Malaysia, Thailand, Singapore och Indonesien att Nvidia inte tillåter leveranser.

Uppgifterna kommer efter att USA har utökat exportkontrollerna för att hindra Kina från att få tag i avancerad teknik, skriver tidningen vidare.

Det är oklart om stoppet är tillfälligt.