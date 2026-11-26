Källor: Nvidia stoppar chip till Sydostasien
Nvidia slutar leverera chip till fyra länder i Sydostasien, rapporterar Financial Times med hänvisning till källor.
Tillverkningspartners som Dell och Super Micro Computer, som paketerar Nvidiachip till servrar, har sagt till köpare i Malaysia, Thailand, Singapore och Indonesien att Nvidia inte tillåter leveranser.
Uppgifterna kommer efter att USA har utökat exportkontrollerna för att hindra Kina från att få tag i avancerad teknik, skriver tidningen vidare.
Det är oklart om stoppet är tillfälligt.
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