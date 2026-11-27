Ännu en kärleksrelation väcker frågor om Nvidia
Jensen Huang är inte den enda Nvidiachefen som haft en kärleksrelation med en högt uppsatt person på ett bolag med kopplingar till misstänkt chipsmuggling till Kina, skriver Wall Street Journal.
Nvidias tidigare globala försäljningschef Jay Puri gifte sig i mars med Cenly Chen, dåvarande toppchef på servertillverkaren Super Micro.
Knappt två veckor senare blev det känt att tre personer med koppling till Super Micro åtalats för smuggling av Nvidiachip till Kina. Enligt en källa har FBI även ställt frågor om Chen, som dock inte nämns i åtalet.
I ett skriftligt uttalande säger Chen att hon aldrig har behövt förlita sig på personliga relationer för att uppnå yrkesmässiga fördelar.
Jensen Huangs avgång — det gäller saken
- Jensen Huang lämnade vd-posten på Nvidia efter avslöjanden om flera utomäktenskapliga relationer, bland annat med Alice Huang, som misstänks vara kinesisk spion.
- Alice Huang ledde tidigare Megaspeed, ett Singaporebaserat bolag som var stor kund hos Nvidia och misstänks ha smugglat AI-chip till Kina.
- Den 23 november meddelade Nvidia att Huang återinsätts som vd efter påtryckningar från Donald Trump och flera tongivande profiler i Silicon Valley.
- Flera myndighetsutredningar med koppling till Nvidias affärer pågår fortfarande, liksom styrelsens oberoende utredning.
- Huangs återkomst har väckt kritik bland både demokrater och republikaner. I början av december ska han frågas ut i kongressen.
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