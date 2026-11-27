Jensen Huang är inte den enda Nvidiachefen som haft en kärleksrelation med en högt uppsatt person på ett bolag med kopplingar till misstänkt chipsmuggling till Kina, skriver Wall Street Journal.

Nvidias tidigare globala försäljningschef Jay Puri gifte sig i mars med Cenly Chen, dåvarande toppchef på servertillverkaren Super Micro.

Knappt två veckor senare blev det känt att tre personer med koppling till Super Micro åtalats för smuggling av Nvidiachip till Kina. Enligt en källa har FBI även ställt frågor om Chen, som dock inte nämns i åtalet.

I ett skriftligt uttalande säger Chen att hon aldrig har behövt förlita sig på personliga relationer för att uppnå yrkesmässiga fördelar.