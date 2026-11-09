Donald Trump kallar chipjätten Nvidias vd Jensen Huang för en hedervärd person och anser att han bör sitta kvar på sin post, rapporterar internationella medier.

– Jag tror det. Ja, absolut, säger han till reportrar.

Trump har inte talat med Nvidiachefen, som i helgen erkände att han varit otrogen mot sin fru. Enligt tidigare medieuppgifter har Huang haft en romantisk relation med en kvinna som misstänks ha spionerat för Kinas räkning.

Presidenten vet inte om Jensen Huang kommer att följa med på statsbesöket i Kina nästa vecka, men säger att han gärna skulle ha honom med sig på resan, skriver Reuters.