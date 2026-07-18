Misstänkte Ålborg-skytten: Minns inte vad som hände

Den 48-årige man som har gripits misstänkt för dödsskjutningen i Ålborg under fredagen säger i rättssalen att han inte minns vad som hände, rapporterar DR.

48-åringen misstänks för mord på en 62-årig man och mordförsök mot en polis. I en första rättsförhandling har han erkänt att han skjutit ihjäl 62-åringen, men inte gått med på att den andra punkten ska rubriceras som mordförsök.

Det var vid klockan 14 på fredagen som polis larmades till ett industriområde i Ålborg. När de kom till platsen öppnade 48-åringen eld mot dem, vilket ledde till en skottlossning där både han och en polis skadades.

Först efter att 48-åringen hade gripits hittade polisen den döde mannen, som enligt danska TV2 hade skjutits med ”ett till två skott”.