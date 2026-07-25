Modi försöker nå unga på Instagram – slår rekord
Studentprotesterna som sveper över Indien har fått premiärminister Narendra Modi att testa ett nytt grepp i sociala medier för att nå unga, skriver Bloomberg.
I flera inlägg som publicerats de senaste dagarna har premiärministern pratat rakt in i vad som förefaller vara selfiekameran på en mobiltelefon.
Enligt The Next Web har ett av klippen på Instagram Reels fått över 300 miljoner visningar på 24 timmar. 75-åriga Modi krossar därmed Youtubern Ishowspeeds tidigare rekord, som sattes i samband med fotbolls-VM.
Om det är tillräckligt för att vinna de protesterande studenternas förtroende är dock oklart – många av dem har i alla fall redan börjat göra narr av premiärministerns nya filmteknik.
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