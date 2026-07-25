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Narendra Modi tycks ha använt den så kallade selfiekameran på en mobil för att spela in sitt virala inlägg (höger) – något som redan hånats brett av protesterande studenter (vänster). (AP/Narendra Modi)
Studentprotesterna i Indien

Modi försöker nå unga på Instagram – slår rekord

Av Tor Gasslander
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Studentprotesterna som sveper över Indien har fått premiärminister Narendra Modi att testa ett nytt grepp i sociala medier för att nå unga, skriver Bloomberg.

I flera inlägg som publicerats de senaste dagarna har premiärministern pratat rakt in i vad som förefaller vara selfiekameran på en mobiltelefon.

Enligt The Next Web har ett av klippen på Instagram Reels fått över 300 miljoner visningar på 24 timmar. 75-åriga Modi krossar därmed Youtubern Ishowspeeds tidigare rekord, som sattes i samband med fotbolls-VM.

Om det är tillräckligt för att vinna de protesterande studenternas förtroende är dock oklart – många av dem har i alla fall redan börjat göra narr av premiärministerns nya filmteknik.

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Studentprotesterna i IndienIndienAsienNarendra ModiIndisk politik