Mohamsson: Jag och Åkesson är ”frenemies”

Liberalerna och Sverigedemokraterna står långt ifrån varandra och är på många sätt varandras totala motsatser, säger L-ledaren Simona Mohamsson till Expressen.

Hon tonar också ner den privata vänskapen med Jimmie Åkesson.

– Vi är ”frenemies”, säger hon.

Mohamsson tycker att Sverige är på väg mot en ”fattig” migrationsdebatt när ”vänsterns massinvandring ställs mot SD:s massutvandring”, tillägger hon.

Det finns radikala strömningar och ”fanatiker” inom SD som påverkar partiets migrationspolitik, enligt L-ledaren. Hon pekar särskilt ut EU-parlamentarikern Charlie Weimers.