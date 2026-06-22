Mohamsson: Jag och Åkesson är ”frenemies”
Liberalerna och Sverigedemokraterna står långt ifrån varandra och är på många sätt varandras totala motsatser, säger L-ledaren Simona Mohamsson till Expressen.
Hon tonar också ner den privata vänskapen med Jimmie Åkesson.
– Vi är ”frenemies”, säger hon.
Mohamsson tycker att Sverige är på väg mot en ”fattig” migrationsdebatt när ”vänsterns massinvandring ställs mot SD:s massutvandring”, tillägger hon.
Det finns radikala strömningar och ”fanatiker” inom SD som påverkar partiets migrationspolitik, enligt L-ledaren. Hon pekar särskilt ut EU-parlamentarikern Charlie Weimers.
Just nu upplåst för alla
Invandringen • Kontext
Invandringen har varit en av de mest brännande frågorna i de tre senaste riksdagsvalen. En bred politisk majoritet har under perioden rört sig mot en mer restriktiv linje – från budskap om att ”öppna era hjärtan” till krav på att bomma igen gränserna.
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