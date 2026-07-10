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Morden på Monster Mansion visar ny bild av brittiska ”permakrisen”

Mark Fellows, Lee Newell och David Taylor. (West Yorkshire Police)

Tre våldsbrottslingar går lugnt ut ur en medfånges cell med blod på skorna. Mordet på Wakefieldfängelset visar hur våldet fortsätter att prägla Storbritanniens mest ökända anstalt – mitt under landets långvariga fängelsekris.

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