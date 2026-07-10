Utrikes • Omni förklarar
Morden på Monster Mansion visar ny bild av brittiska ”permakrisen”
Tre våldsbrottslingar går lugnt ut ur en medfånges cell med blod på skorna. Mordet på Wakefieldfängelset visar hur våldet fortsätter att prägla Storbritanniens mest ökända anstalt – mitt under landets långvariga fängelsekris.
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