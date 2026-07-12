Motståndet mot AI växer – aktivister tar till våld

I USA växer sig motståndet mot AI allt större, och aktivister blir alltmer radikaliserade, skriver Wall Street Journal.

I november försvann den 27-årige elingenjören Sam Kirchner, grundare av nätverket Stop AI. De hade hållit flera demonstrationer utanför Open AI:s högkvarter, men Kirchner blev alltmer extrem.

– Jag är klar med det här. Det är för sent för ickevåld, sa Kirchner den sista gången hans vän träffade honom.

När Kirchner försvann varnade hans vänner polisen för att Open AI-medarbetare var i fara, och högkvarteret spärrades av. Än i dag vet ingen var han är.

I april sköt en okänd gärningsman 13 skott mot en politikers hus i Indianapolis, och lämnade en lapp där det stod ”inga datacenter”. Samma månad greps en student för en attack mot Open AI-vd:n Sam Altmans hus.

AI-protesterna handlar ofta om datacenter och arbetslöshet, men de mest radikala aktivisterna tar fasta på ”AI:s gudfader” Geoffrey Hintons scenarier om mänsklig utrotning.