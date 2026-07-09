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Karolína Muchová. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Tennissäsongen

Muchová klar för sin första Wimbledonfinal efter drama

Av Jacob Ruderstam
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Tjeckiskan Karolína Muchová är klar för final i Wimbledon efter att ha besegrat amerikanskan Coco Gauff med 2–1 i set (6–2, 1–6, 7–6).

Sista och avgörande set blev en riktig rysare som gick till tiebreak. Muchová vann med 12–10 och säkrade sin plats i sin första Wimbledonfinal.

– Det var en tuff match, en berg- och dalbana. Jag skakar, men jag mår bra, säger hon efter matchen.

I finalen väntar antingen Marta Kostiuk eller Linda Noskova.

Muchová är rankad nia i världen
TT
Både Gauff och Muchová hade chans att avgöra matchen tidigare
Aftonbladet
Det kan bli en heltjeckisk final på damsidan
live · www.theguardian.com
Finalen spelas på lördag
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TennissäsongenWimbledonCoco GauffTennis