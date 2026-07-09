Muchová klar för sin första Wimbledonfinal efter drama
Tjeckiskan Karolína Muchová är klar för final i Wimbledon efter att ha besegrat amerikanskan Coco Gauff med 2–1 i set (6–2, 1–6, 7–6).
Sista och avgörande set blev en riktig rysare som gick till tiebreak. Muchová vann med 12–10 och säkrade sin plats i sin första Wimbledonfinal.
– Det var en tuff match, en berg- och dalbana. Jag skakar, men jag mår bra, säger hon efter matchen.
I finalen väntar antingen Marta Kostiuk eller Linda Noskova.
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