Muchová klar för sin första Wimbledonfinal efter drama

Tjeckiskan Karolína Muchová är klar för final i Wimbledon efter att ha besegrat amerikanskan Coco Gauff med 2–1 i set (6–2, 1–6, 7–6).

Sista och avgörande set blev en riktig rysare som gick till tiebreak. Muchová vann med 12–10 och säkrade sin plats i sin första Wimbledonfinal.

– Det var en tuff match, en berg- och dalbana. Jag skakar, men jag mår bra, säger hon efter matchen.

I finalen väntar antingen Marta Kostiuk eller Linda Noskova.