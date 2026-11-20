Myanmar om ICJ:s dom: ”Inte rättvist”
Myanmar avfärdar domen som slår fast att landet begått folkmord mot den muslimska minoriteten rohingyer, rapporterar flera nyhetsbyråer.
På en presskonferens sa landets presidenttalesperson, Khaing Khaing Soe, att landet ”anklagades orättvist”.
– Alla 15 domare var inte överens om beslutet. Jag skulle säga att det inte är rättvist.
I torsdags föll Internationella domstolens (ICJ) historiska dom. Ingen stat har tidigare dömts för folkmord.
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