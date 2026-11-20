Khalilur Rahman, ordförande för FN:s generalförsamling, uppmanar Myanmar att ta hem hundratusentals rohingyaflyktingar, rapporterar TT.

Det sker dagen efter att Internationella domstolen (ICJ) i en historisk dom slagit fast att Myanmar begått folkmord mot landets muslimska minoritet.

– Myanmar måste ta hem rohingyaflyktingarna. En dom på papper är inte rättvisa i verkligheten – nu måste den genomföras, säger Khalilur Rahman på fredagen.