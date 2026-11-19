Internationella domstolen, ICJ, i Haag slog under torsdagen fast att Myanmar har begått folkmord mot rohingyer. För första gången dömer FN-domstolen en stat skyldig till folkmord, enligt Ekots korrespondent Axel Kronholm.

– Domen beskrivs nog av många som en historisk vändpunkt för Myanmar, för internationell rätt men också inte minst för rohingyerna, säger han.

En konsekvens av domen är att Myanmar ska kompensera rohingyerna för de skador som orskats, enligt DN:s Marianne Björklund.

”Exakt hur kompensationen ska utformas meddelas senare”, skriver hon.

I israelisk media spekuleras det samtidigt i vad den historiska domen får för betydelse för Israels agerande i Gaza – och det mål som Sydafrika driver i just ICJ.

”Både Myanmar och Israel har hävdat att militära insatser som genomförs för att värna den nationella säkerheten och i självförsvar inte kan utgöra folkmord”, skriver Haaretz Esther Solomon, som tror att torsdagens beslut kommer få stor betydelse för Israel.

Jerusalem Posts Yonah Jeremy Bob är av en annan uppfattning. Han menar att Israel framför allt gjort sig skyldigt till grov oaktsamhet och att det uppsåt som ett fällande i ICJ kräver inte har funnits.

”Det här är förmodligen det viktigaste domslutet”, skriver Bob.