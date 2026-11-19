En rohingya tittar ut ur en temporär bostad i Indien tidigare i år.

Myanmar har fällts för folkmordet på rohingyer, men det är oklart vilka följder domen faktiskt får. Det skriver BBC:s Anna Holligan i en analys kort efter beskedet.

Myanmar har visserligen beordrats att sluta förtrycka folkgruppen, betala ersättning till offren och låta dem återvända till landet, men det finns egentligen inget sätt för Internationella domstolen att tvinga styret att agera.

”Domstolen är beroende av FN:s säkerhetsråd och politiskt tryck för att få igenom sina beslut. Så för de flesta rohingyer är domen symboliskt viktig – men hjälper dem inte att komma hem.”

Sky News Asienskorrespondent Cordelia Lynch skriver att den juridiskt tandlösa domen ändå öppnar för möjligheten för offren att åtminstone driva krav om ersättning mot staten.

De ansvariga ledarna kommer dock fortsatt gå ostraffade – ICJ:s dom gäller en stat, och inte dess företrädare.

”Det går inte att överklaga den här domen. Men den innebär inte något straff för Myanmars regim heller”, skriver Lynch.