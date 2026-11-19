I det stora flyktinglägret i Cox’s Bazar i Bangladesh har många rohingyer följt rättsprocessen mot deras tidigare hemland Myanmar på en storbildsskärm, rapporterar Sky News.

Myanmar fälldes på torsdagen för folkmord på rohingyer i Internationella domstolen i Haag.

– Myanmar ljög om oss, om vår identitet, men världen har fortfarande sin humanitet kvar. Det var därför vi kunde få upprättelse via Internationella domstolen, säger Kamal Hossain, 49.