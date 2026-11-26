Myanmars president Min Aung Hlaing, som ledde den militäroperation som tvingade hundratusentals rohingyer på flykt.

Myanmars president Min Aung Hlaing säger att landet inte tänker lyssna på delar av folkmordsdomen som Internationella domstolen, ICJ, fastslog förra veckan, skriver AP.

Presidenten, som leder den militärstödda regeringen i landet, kallar vissa av åtgärderna för ”olämpliga”. Domstolen kräver bland annat att Myanmar låter de rohingyer som tvingades fly militären återvända samt att landet ska betala skadestånd.

Min Aung Hlaing menar att rättsfallet, som handlade om folkmord på landets muslimska minoritet rohingyer, är ”en ensidig anklagelse”.

Domen, som konstaterar att Myanmars säkerhetsstyrkor dödat tusentals civila och gjort sig skyldiga till omfattande sexuellt våld, var den första i sitt slag. Aldrig tidigare har en stat fällts för folkmord.