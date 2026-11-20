En man i en grönsaksbutik i ett rohingyskt kvarter i Kuala Lumpur i Malaysia.

Malaysia har kommit överens med Turkiet om att skicka dit 10 000 rohingyska flyktingar, rapporterar Reuters.

Malaysia har tagit emot runt 175 000 rohingyer som tvingats fly från hemlandet Myanmar till följd av förföljelser. På torsdagen dömdes Myanmar i Internationella domstolen i Haag för folkmord.

I Turkiet ska rohingyerna delta i ett särskilt utbildningsprogram. Malaysias premiärminister beskriver initiativet som ett viktigt steg på vägen mot en långsiktig lösning för världens rohingyer på flykt.

Internationella domstolen anser att alla rohingyer som flytt från Myanmar ska ha rätt att återvända, men det skulle i så fall behöva ske med regimens godkännande. Något sådant har inte getts.