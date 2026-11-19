Domaren Yuji Iwasawa leder rätten. Här vid ett tidigare sammanträde i målet.

Minst 10 000 rohingyer dödades i statliga ”utrensningsoperationer” i Myanmar 2017. Det är en av de saker som internationella brottmålsdomstolen ICJ slår fast i domen mot landet som misstänks för folkmord och brott mot mänskligheten, enligt BBC.

Domen håller strax innan lunch på torsdagen fortfarande på att läsas upp. ICJ anser det också vara klarlagt bland annat att staten finansierat hatretorik mot folkgruppen och att man medvetet försökt hålla dess födelsetal låga.

Om Myanmar fälls skulle det vara första gången som en nation dömts för folkmord av en internationell domstol.