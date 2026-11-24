Efter ett drygt dygns febrilt letande efter en förrymd lejonhona i Istanbuls förorter meddelar myndigheterna att lejonlarmet var falskt och blåser därför av insatsen. Det rapporterar AP.

Under gårdagen sa guvernören Davut Gül att djuret hade siktats på en övervakningskamera, vittnen uppgav också att de hade sett lejonet och åtminstone en av dem lät sig intervjuas i medierna om detta.

I ett nytt utskick står det nu att djuret som syntes på övervakningskameran inte var ”ett lejon eller någon annan stor kattart”.

”Fältarbetet har inte gett något konkret bevis för att ett lejon befinner sig i området”, heter det i ett utskick.