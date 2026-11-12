71-årige Nabil Abdul Hameed har redan hunnit besöka det nyinvigda judiska museet i Bagdad två gånger, skriver Reuters. Han upplever att det finns ett stort intresse för det judiska kulturarvet i Irak, men trodde inte att det var sant att ett judiskt museum öppnat i det muslimska landet.

Han upplever att intresset är stort bland irakier, och säger att judar var med och grundade landet.

– Jag hoppas att det är ett frö av godhet som växer i framtiden.