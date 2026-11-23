En kvinnlig student utanför ett universitet i Bagdad. Det är inte samma universitet som förbjudit manliga föreläsare.

Studenter vid ett universitet i Irak demonstrerar mot en ny regel som förbjuder manliga föreläsare från att utbilda kvinnliga studenter. Studenterna berättar för The Guardian att de förlöjligas av universitetets ledning.

22-åriga Huda säger att universitetets rektor beordrade sina livvakter att ta bilder på henne och hennes klasskamrater under demonstrationen, för att ”hota och straffa” dem senare.

– Han sa att han inte kommer att ta tillbaka professorerna även om vi slår våra huvuden mot väggen, säger hon.

Enligt studenterna har ledningen sagt att de borde hoppa av utbildningen om de är missnöjda.