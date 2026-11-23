Arkivbild från examen på ett universitet i Bagdad. Det är inte samma universitet som förbjudit manliga föreläsare.

Ett universitet i södra Irak har beslutat att förbjuda manliga föreläsare att utbilda kvinnliga studenter. Hundratals kvinnor har gått ut och demonstrerat och krävt att deras föreläsare ska få komma tillbaka, rapporterar The Guardian.

Enligt universitetet har de kvinnliga studenternas familjer begärt att separera kvinnor från manliga lärare, men studenterna själva säger att deras familjer visste om att det fanns män på universitetet innan de sökte dit.

Den irakiska advokaten och människorättsaktivisten Israa Salman säger att restriktionerna är en ”samhällelig katastrof”.

– De försöker undertrycka kvinnors talang och göra Irak till något som liknar Kabul under talibanstyret, säger Salman.