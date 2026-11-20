Irakiska regeringsstyrkor på väg in i Jurf al-Sakher på fredagen.

Irakiska styrkor har tagit sig in i den iranstödda milisen Kataeb Hizbollahs viktigaste fäste i Jurf al-Sakher söder om Bagdad, rapporterar AFP:s korrespondent på plats.

Militärfordon tillhördande den irakiska armén har setts passera en vägspärr i området.

Under gårdagen rapporterade Reuters att Irak nått en överenskommelse med flera av landets mäktiga shiitiska miliser i syfte att undvika en direkt konfrontation. Där ingick bland annat att ta över kontrollen över fästet i Jurf al-Sakher.