Judiskt museum har öppnat i Bagdad: ”Fantastiskt”
Den irakiska huvudstaden Bagdad har fått sitt första judiska museum, skriver Reuters. Museet rymmer bland annat svartvita porträtt av framstående judiska personer, däribland sångerskan Salima Murad, och ger en inblick i det som tidigare sågs som en naturlig del av det irakiska samhället.
Historikern Saadi al-Iraqi hyllar museet och efterfrågar fler initiativ för att bevara det judiska kulturarvet.
– Det här steget är fantastiskt och vackert.
Fram till mitten av 1900-talet utgjorde judar omkring en femtedel av stadens befolkning.