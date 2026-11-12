(Hadi Mizban / AP / TT)

Den irakiska huvudstaden Bagdad har fått sitt första judiska museum, skriver Reuters. Museet rymmer bland annat svartvita porträtt av framstående judiska personer, däribland sångerskan Salima Murad, och ger en inblick i det som tidigare sågs som en naturlig del av det irakiska samhället.

Historikern Saadi al-Iraqi hyllar museet och efterfrågar fler initiativ för att bevara det judiska kulturarvet.

– Det här steget är fantastiskt och vackert.

Fram till mitten av 1900-talet utgjorde judar omkring en femtedel av stadens befolkning.