Natos nya ögon – därför valde alliansen svenskt framför amerikanskt

Mark Rutte, generalsekreterare för Nato, statsminister Ulf Kristersson och Saabs vd Micael Johansson under ett forum för försvarsindustri inför Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet.

Ett svenskt system ser ut att bli ryggraden i Natos framtida luftövervakning. Alliansen väljer Saabs Global Eye när den åldrande Awacs-flottan nu ska ersättas – ett beslut som säger något om hur Europas försvarsindustri och beroende av USA håller på att förändras.

Här är allt du behöver veta om Natos jätteaffär med Saab.