Saabs försäljningar • Omni förklarar
Natos nya ögon – därför valde alliansen svenskt framför amerikanskt
Ett svenskt system ser ut att bli ryggraden i Natos framtida luftövervakning. Alliansen väljer Saabs Global Eye när den åldrande Awacs-flottan nu ska ersättas – ett beslut som säger något om hur Europas försvarsindustri och beroende av USA håller på att förändras.
Här är allt du behöver veta om Natos jätteaffär med Saab.
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