Nedåt på Wall Street – Nvidia fortsätter att tappa
Nvidia, som rasade över 4 procent i måndags, faller ytterligare i den inledande börshandeln i New York på tisdagen. Vid 17-tiden lyste det dessutom rött på alla de tre stora aktieindexen.
· S&P 500: -0,7 %
· Dow: -0,6 %
· Nasdaq: -0,9 %
Vid 17-tiden var Nvidia ner med 5 procent. Fallet sker sedan AI-jättens styrelse meddelade i helgen att man inlett en utredning kring vd:n Jensen Huangs otrohetsaffär med en kvinna som pekats ut som en kinesisk spion.
En rapport om oväntat stora prisökningar i USA i oktober leder till stigande räntor och fallande aktiekurser. Förväntningarna på ytterligare räntehöjningar från Fed stiger. Samtidigt faller oljepriset med drygt 2 procent och ett fat brentolja kostar drygt 90 dollar.
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