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Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och USA:s president Donald Trump under ett möte i USA i december 2025. (Alex Brandon/AP)
MellanösternkrisenRelationen Israel-USA

Netanyahu vill träffa Trump i USA – oklart om det blir av

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Israels premiärminister Benjamin Netanyahu åker till Washington på lördag för att delta vid den amerikanske senatorn Lindsey Grahams begravning, rapporterar nyhetssajten Ynet.

Enligt Times of Israel har det emellertid inte bokats in något möte med USA:s president Donald Trump under Netanyahus besök. För Reuters uppger en högt uppsatt israelisk tjänsteman att Netanyahu gärna vill träffa sin amerikanske motsvarighet, men att det är oklart om det kommer att ske.

Grahams begravning ska hållas på tisdagen
www.ynetnews.com
Amerikansk tjänsteman: Inget möte är inbokat
www.timesofisrael.com
Netanyahu reser till USA på lördag
Reuters  · Ofta betalvägg
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MellanösternkrisenRelationen Israel-USAUSAIsraelMellanösternNordamerika Lindsey GrahamBenjamin NetanyahuDonald Trump